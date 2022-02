Stormen er på vej - men alligevel ikke til Horsens: Derfor skal du stadig forberede dig

Sådan kommer byen med stor sandsynlighed ikke til at se ud lørdag morgen, efter at stormen Nora har været forbi.

»Vi er altid klar, men vi har selvfølgelig øget beredskabet lidt, når der er meldinger om, at der kan være risiko for storm,« siger Jørgen Broch, der er afdelingschef for service og beredskab i Horsens Kommune.

»Se at få sikret havetrampoliner, havemøbler og andre løse genstande. Hold øje med træer, der ser ud til at kunne vælte - og lad være med at gå tæt på. De fleste træer vælter uden varsel, og man kan ikke på forhånd se, hvilke der vil vælte - så det kan være en opfordring bare at blive inde, selv om det ikke bliver storm,« siger Jørgen Broch.