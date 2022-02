Lokal byggevirksomhed flytter og får plads til vækst og store armbevægelser: »Det vigtigste er, at det er fedt at gå på arbejde«

Arbejdsglæden er det vigtigste hos Alpha Beton.

Det understreger direktør og medejer Simon Gabs Pedersen, da JP Horsens spørger ham til virksomhedens målsætninger for de kommende år.

»Det er vigtigt for mig, at det er en god arbejdsplads for alle, der møder ind. Jeg kunne godt tænke mig, at vi om tre år har 50 eller 60 mand, men det må ikke være på bekostning af, at det så ikke er godt at tage på arbejde. Det har været en af grun