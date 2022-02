Ligger Danmarks bedste campingplads i Horsens?

Sådan lyder bare få af de mange femstjernede anmeldelser Horsens City Camping har fået på Google. Og det lader til, at det ikke kun er brugerne, der har fået øjnene op for campingpladsen, der ligger naturskønt og et stenkast fra vandet i Stensballe.

»Det er altid spændende at se, hvad der rører sig i campingbranchen. Og for den, der vinder, er det også et skulderklap og en blåstempling af produktet. Det gælder sådan set for alle de vogne og pladser, som er med i finalen,« siger Torben Brandt chefredaktør på Dansk Camping Unions medlemsmagasin Camping-fritid også er mangeårigt medlem af den jury, der skal uddele priserne ved awardshowet, i en pressemeddelelse.