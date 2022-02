Flere steder i landet strømmer det i disse dage ind med tilmeldinger til den frivillige organisation. Årsagen er de to ulykkelige sager fra Aalborg, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev dræbt, mens 21-årige Oliver Ibæk Lund druknede efter en bytur.

De seneste måneder har været stille for Natteravnene i Horsens. Men efter corona-nedlukningen, hvor gaderne var tomme, har ravnene igen fået luft under vingerne.

»Vi kan konstatere, at vi her i løbet af de seneste ti dage har fået 80 henvendelser fra folk, der ønsker at blive natteravne, heraf omkring 40 i Aalborg,« har kommunikationskonsulent i Natteravnenes Landssekretariat Jakob Bové forklaret til Ritzau.

Og hos de lokale natteravne i Horsens mærker man også opbakningen fra de unge.

»Vi kan mærke, at de unge synes, det er godt, vi er derude,« siger formand Poul Lassen, der forventer, at medlemstallet vil stige den kommende tid.

»Det kan godt ske, at der i den næste uges tid kommer nogle tilmeldinger. Jeg kan godt forvente, at der kommer en håndfuld nye medlemmer. Vi har ikke fået nogle efter sagerne endnu, men ofte er det fordi, at de tilmelder sig hos hovedkontoret, som først skal fordele medlemmerne,« siger Poul Lassen.