Skrev »IDIOT« på seddel i forruden: Betjent dømt for at »have misbrugt sin stilling« i jagten på kvinde, der stjal hans parkeringsplads

Senere på aftenen ringede han til flere personer, der har relation til kvinden, bl.a. hendes ekskæreste, »over for hvem tiltalte tilkendegav sig som polititjenestemand,« lyder det. Formålet var ifølge dokumenterne at få fat i kvinden.

Det hele eskalerede, da han tog hen til parkeringspladsen i Kolding samme aften og placerede en seddel i forruden af kvindens bil, hvor han bl.a. skrev »IDIOT.«

Formålet med manøvren var ifølge anklageskriftet »at skaffe sig en uberettiget fordel, idet han uden tjenestlig anledning, fordi en personbil tilhørende A holdt parkeret på en parkeringsplads (...), som tiltalte privat havde lejet.«

Fortsat ansat i politiet

Over for JP Horsens understreger kommunikationschef Ulla Kaspersen fra Sydøstjyllands Politi, at politikredsen generelt tager »stærkt afstand fra ethvert misbrug af den helt særlige stilling, som det er at være ansat i politiet.«

»Sydøstjyllands Politi kan oplyse, at den omtalte politiassistent kortvarigt har gjort tjeneste i Sydøstjyllands Politi på det tidspunkt, hvor det forhold, der er omfattet af rettens nylige dom, fandt sted,« skriver hun.

»Han er ikke længere ansat i politikredsen og et eventuelt disciplinært skridt som følge af dommen vil skulle tages af det nuværende tjenestested,« skriver hun og tilføjer, at sagen som udgangspunkt ikke er afgjort endnu, da politiassistenten fortsat kan anke.

Det har ikke været muligt for JP Horsens at komme i kontakt med den pågældende, der ifølge sin Linkedin-profil nu arbejder i en enhed under Rigspolitiet. Det er derfor uvist, om han har anket sin dom.

I et skriftligt svar til JP Horsens bekræfter Rigspolitiet, at han fortsat er ansat ved politiet.

»Herudover skal Rigspolitiet bemærke, at Rigspolitiet ikke udtaler sig i konkrete personalesager. Det kan imidlertid oplyses, at efter praksis sanktioneres uberettigede opslag i politiets registre/systemer som udgangspunkt,« skriver Rigspolitiet, der tilføjer, at det også gælder »forhold, som ikke udgør en overtrædelse af straffeloven.«

»For tjenestemænd vil der blive sanktioneret i medfør af tjenestemandslovens § 24. Praksis i disse sager er, at der ikendes en disciplinærsanktion i niveauet fra en advarsel til en mindre bøde afhængig af sagens alvor. I de sager, hvor medarbejderen har vedtaget et bødeforlæg eller er idømt en strafferetlig bøde, vil udgangspunktet være, at pågældende ligeledes ikendes en disciplinær bøde,« lyder det i svaret.

Rigspolitiet: Ingen større problemer

Ifølge Zetland har tusindvis af danske politifolk de seneste år fået adgang til dataplatformen, der gemmer på oplysninger om alt mellem himmel og jord. Heriblandt fortrolige oplysninger om gerningsvåben, nummerplader og navne.

Ifølge mediet har systemet været med til at opklare bl.a. en voldtægtssag, der i årevis havde været uopklaret, men på kun en halv dag pludselig blev løst.

Men sagen blotter også nogle af de svagheder, der er med det centralt it-system, der giver politifolk adgang til et hav af oplysninger. Alene i 2020 fandt Den Uafhængige Politiklagemyndighed ifølge Zetland cirka 30 eksempler på, at politifolk har misbrugt systemet til f.eks. at snage i oplysninger om familie og naboer.

Rigspolitiet mener dog ikke, at der grund til bekymring.

Politiet overvåger brugen af systemet og laver en såkaldt logkontrol med brugen af POL-INTEL, hvor to medarbejdere »kun arbejder med at kontrollere brugeradfærd« i systemet.

»Hvis medarbejderne støder på brugeradfærd, der afviger fra det forventelige, sender Databeskyttelsesenheden stikprøverne til ledelsessekretariatet i den relevante politikreds, der som ansættelsessted selv træffer beslutning om det videre personalemæssige sagsforløb,« lyder det i svaret.

I 2020 lavede enheden i alt 1356 stikprøvekontroller, og heraf blev 36 sager sendt videre til kredsene. Året forinden var tallene henholdsvis 1587 stikprøver og 20 sager, der blev videresendt.

»På baggrund af disse tal er det Databeskyttelsesenhedens vurdering, at der i dansk politi ikke er et systematisk problem med misbrug af Pol-Intel. Databeskyttelsesenheden har dog generelt stor fokus på, hvordan politiets ansatte bruger de oplysninger, politiet er betroet med og har sammen med Koncern HR iværksat en række awareness-kampagner og uddannelsesinitiativer,« skriver Rigspolitiet.