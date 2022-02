I flere år har Jan Karnøe med jævne mellemrum kastet sin fiskesnøre ud i Dagnæs Bæk.

Her har han fanget fisk, som han sammen med andre lokale sportsfiskere efterfølgende har brugt til at avle på. Det har han gjort over en periode på fem år.

Men de fisk, der svømmer rundt i vandløbet, har de seneste måneder været en del af en større og længe ventet undersøgelse af mulig forurening med det giftige flourstof PFOS.