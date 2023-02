Det må gøre lidt ekstra ondt, når nu man lige havde gjort det så godt året forinden.



For da var der ganske voldsom fremgang at spore. Ja, faktisk gik det så godt, at man for første gang ramte et historisk, tocifret millionoverskud.



Men nu går det den gale vej for den velkendte producent af blandt andet køleskabe, der må se overskuddet skrumpe.