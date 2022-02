Lokal DF'er smutter fra central post efter dramatisk formandsvalg

Det var partiets første formandsvalg nogensinde, så der var tale om historiske ord fra Steen Thomsens mund.

Han er ikke blevet fyret, og det skyldes ikke uoverensstemmelser med den nyvalgte formand.

Det siger Steen Thomsen til Ritzau.

- Det er 100 procent min egen beslutning. Morten har sagt til at begynde med, at han så mig som en del af holdet.

- Det har jeg takket for, men jeg har valgt at gøre brug af muligheden for at sige, at alting har sin tid, og derfor har jeg benyttet mig af en option for at indgå en fratrædelsesordning. Det giver mulighed for at få nye kræfter til, siger Thomsen.