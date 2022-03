Pludselig kollapsede benene under ham, og kort efter stoppede hans hjerte med at slå. 27-årige Lærke Lynge så det hele og vendte om

Manden på jorden var Bjarne Nielsen. De to kendte ikke hinanden, men det skulle vise sig, at de boede på samme gade i Lund lidt uden for Horsens. Det opdagede Lærke Lynge senere, da hun mødte Bjarne Nielsens hustru på gaden.

Hustruen gik rundt midt på vejen og kiggede. Hun ledte efter sin mand.

Han plejede ikke at være væk så længe, som denne mandag morgen. Nu var der intet tegn på ham.

Han blev blå i hovedet

Hjemme i parcelhuset i Lund ringede Thor Andersens telefon. Med det samme kunne han høre i stemmen på sin kæreste, Lærke Lynge, at noget var helt galt. Han nåede ikke at tænke over det, før han pludselig havde spænet et par kilometer og stod ved siden af familiens blå Opel, der var parkeret lettere uortodoks ved fortovskanten.

Foran ham stod Lærke Lynge alene. På græstæppet under hende lå Bjarne Nielsen.

»Jeg troede først, at det var en, der havde drukket for meget. Men da jeg kommer derhen, kan jeg godt se, at der er noget galt,« siger Thor Andersen, der aldrig før har stået i en lignende situation.

De fik lagt Bjarne Nielsen i aflåst sideleje, og lidt derefter holdt en cyklist ind for at hjælpe. På jorden lå Bjarne Nielsen stadig helt stille. Der var »en lille smule puls,« indtil et eller andet pludselig begyndte at bippe.

»Vi finder ud af, at det er hans pulsur. Han har ikke puls længere, så vi får at vide af alarmcentralen, som jeg har i røret, at vi skal give hjertemassage. Det gør Thor,« siger Lærke Lynge.

Imens blev Bjarne Nielsen blå i hovedet. Hans krop var begyndt at lukke ned, og det var en kamp mod uret. For hvert minut uden genoplivende hjælp bliver chancen for at overleve reduceret med 10 pct.

Kun 11 pct. af dem, der får hjertestop uden for hospitalet, overlever ifølge tal fra Hjerteforeningen. Derfor er det afgørende, at hjælpen kommer hurtigt.

»Jeg kan huske, at tanken strejfer mig om, at der ligger en død mand foran mig. Han bliver blå om læberne, han får en mærkelig farve i ansigtet, og der er ingen liv overhovedet. Jeg kan bare huske, at jeg skriger til hende fra alarmcentralen: Hvor langt er i?,« siger Lærke Lynge.

