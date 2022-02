Drengen passede sig selv og var ved at krydse nogle boldbaner, da han pludselig blev overfaldet af tre hunde - to rottweilere og en rottweiler-krydsning.

Det vakte stor forargelse, da flere hunde fredag angreb en 10-årig dreng ved Rask Mølle vest for Horsens.

Ifølge hende var det et uheld, at hundene slap væk, da hun åbnede bagagerummet til sin bil.

Nu oplyser Sydøstjyllands Politi, at de tre hunde er blevet aflivet, mens sagen er ved at blive bearbejdet.

»Jeg er dybt ked af det, der er sket, og jeg ville ønske, jeg kunne spole tiden tilbage og kunne have forhindret episoden,« sagde hun til B.T.

For at få hundene til at stoppe angrebet, lagde kvinden sig oven på drengen.

Hundeejeren er blevet sigtet efter hundeloven. Det kan koste op mod 2.000 kr., hvis ens hunde ikke er i snor i et område, hvor det er et krav.

JP Horsens har uden held forsøgt at få fat i hundeejeren.