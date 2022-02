Bo Ulsøe har kun fået én ny medarbejder på et år: Nu må han sige nej til ordrer i familievirksomheden

Få her et overblik over artiklerne:

Igennem to generationer har Ulsøe-familien fra Horsens stået i spidsen for familievirksomheden Blunico, der blev grundlagt på Langmarksvej en dag i 1976.

I dag er det Bo Ulsøe, der sidder i direktørstolen. Det har han gjort, siden han for lidt over 20 år siden tog over efter sin far, Poul Richard Ulsøe.