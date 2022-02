11/02/2022 KL. 16:18

For abonnenter

Ikke længere en ghetto - nu må alle nabolagets børn igen gå i børnehaven: »Vi har faktisk slet ikke haft en udfordring med det«

Tilbage i december gik Sønderbro fra at være et »udsat boligområde« – en ghetto – til at være et såkaldt »forebyggelsesområde«. Horsens Kommune har nu fundet frem til, præcis hvilke krav, der ikke længere skal gælde i Sønderbro.