Dagens briefing: Det er noget nær umuligt at udleje tomme butikker i Smedegade

I halvandet år har Kaj Bob Laursen forsøgt at leje den tidligere frisørsalon i Smedegade 21 ud. Han har ikke fået en eneste henvendelse. Nu vil han i stedet lave lejemålet om til beboelse - men kan ikke få lov for lokalplanen. Imens efterlyser Erik Rabek Thomsen en mere sikker skolevej ved Dagnæs Stadion, og selvom hans ønske ikke bliver opfyldt i år, er der håb forude. Og så nærmer weekenden sig med hastige skridt. JP Horsens giver et par ideer til, hvad du kan bruge weekenden på - det handler bl.a. om vintagetøj i kilovis, gyserfilm og drinks.

Dagens udvalgte: Noget nær umuligt at udleje tomme butikker i Smedegade: Nu kæmper Kaj Bob Laursen med kommunen for at få lov til at lave beboelse i stueetagen i stedet.

I Smedegade 21 har der tidligere været frisør. I dag kan ejeren af lokalerne ikke finde en en ny lejer og ønsker i stedet at lave forretningen om til en lejlighed - men han kan ikke bare lige få lov. Foto: Casper Vagner Christensen

Der er tomme butiksvinduer i Smedegade nr. 5. Forretningen i nr. 7 står også tom. Det samme gør nr. 9, 13 og 21. Og netop den tomme forretning i Smedegade 21 er omdrejningspunkt for en sag i kommunen. En sag, der har stået på i over et år, men som endnu ikke er blevet løst.

For ejeren af butikslokalerne i den tomme forretning, Kaj Bob Laursen, der står bag firmaet Bob’S Aps, har meddelt kommunen, at det er så godt som umuligt at leje forretninger ud i gaden. Han har derfor søgt om tilladelse til i stedet at omdanne forretningen til et beboelseslejemål. »Jeg kan ikke leje forretningen ud. Den har været ”til leje” i halvandet år nu, og jeg har ikke fået en eneste henvendelse,« siger Kaj Bob Laursen. Men det må han dog ikke ifølge den eksisterende lokalplan for området. Her skal stueetagerne nemlig prioriteres til butikker. Kort overblik: Efterlyser mere sikker skolevej, flere cykelstier bliver forbedret, Michael Mortensen bliver husket for mange byggeprojekter

Torsdag var dag to i sagen mod fire mænd, der sidder tiltalt, bl.a. for grov vold med døden til følge, da 20-årige Tobias Jødal i maj sidste år mistede livet. Arkivfoto: Thor Hedegaard.

Der var forvirring om, hvad det egentlig handlede om, da en civilpatrulje den 11. maj 2021 blev sendt til Nørretorv i Horsens. Der var dog ingen indikationer på, at der skulle være tale om noget alvorligt. Derfor kørte patruljen til stedet uden udrykning, men da betjentene steg ud af civilbilen, ændrede sagens karakter sig markant, forklarede en af betjentene fra patruljen torsdag fra vidneskranken ved Retten i Horsens. To personer var allerede henne ved den forulykkede bil, og de gjorde betjentene opmærksom på noget i bilen. »De siger, at der ligger en person i bilen. I lastrummet. Vi konstaterer, at det er rigtigt,« sagde betjenten. Torsdag var betjenten, der trak Tobias Jødals bevidstløse krop ud af den sorte BMW på Nørretorv, i retten for at afgive sin forklaring. Det samme var en af de tiltaltes daværende kæreste, som gav en af onsdagens forklaringer ny luft. Weekendguide: Vintagetøj i kilovis, gyserfilm og drinks

Kulturlivet er åbent igen og det giver nye muligheder for weekendaktiviteter i Horsens. Fotokollage: Nanna Navntoft / Mette Kjær / Pressefoto

Det er næppe gået mange næser forbi, at de mange coronarestiktioner er bortfaldet i denne uge. Derfor er der nu igen kulturtilbud til mange forskellige smagsløg rundt om i byen denne weekend. JP Horsens har fundet fem tips til en skøn weekend i Horsens for dem, der er klar til at bevæge sig ud i verden igen - uanset, om du er til livemusik, comedy eller vintage-marked.

