Der var 10 mio. kr. på spil, men Claus Pedersen var også klar over, at det ikke kun handlede om pengene.

Hvis planen mislykkedes kunne det få hele hans virksomhed til at styrte i grus.

I næsten et år havde den 44-årige horsensianer arbejdet for at få en stor millioninvestering i hus fra en kapitalfond. Medarbejdere fra EY havde i månedsvis hjulpet med forhandlingerne, og alt pegede på, at det ville blive thumbs up og gr