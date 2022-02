Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Regeringen anerkender nu, at der er er behov for at kigge på reglerne om permanent opholdstilladelse for en specifik gruppe unge. Det kommer i kølvandet på 18-årige Tajma Mehics virale video fra sidste uge. Her fortalte den danskfødte kvinde med bosniske forældre, at hun stod til at miste muligheden for permanent ophold, fordi hun havde skiftet uddannelse og dermed stod med et hul i sin uddannelseshistorik på fire måneder.

Det vakte stor kritik og blev siden taget op i Folketinget på foranledning af Radikale Venstre-politikeren Kathrine Olldag. Tidligere onsdag var Tajma Mehic inviteret på Christiansborg for at overvære en debat i Folketingssalen, hvor udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet åbnede døren på klem for at lempe reglerne. »Vi har den her regel for at sige, at du ikke skal ligge hjemme på sofaen. Men vi må også bare erkende, at mange unge i dag skifter mellem uddannelser. Det er helt normalt, og det skal vi ikke gøre til et problem. Heller ikke for unge, der ikke har dansk pas,« lød det fra Mattias Tesfaye.

Sagen genoptages Ikke overraskende var det til stor glæde for Tajma Mehic, som er født og opvokset i Horsens, og Kathrine Olldag, som kalder det en »fantastisk nyhed.« »Sørme om ikke han (Mattias Tesfaye red.) indvilgede i at få kigget på reglerne for permanent ophold for den ungegruppe, som Tajma tilhører. Det er megastort,« skriver hun på Facebook. Tajma Mehic har ikke ønsket at stille op til interview. I januar skrev hun følgende om sagen i et debatindlæg i Jyllands-Posten: »Disse regler og krav burde ikke gælde børn, der er født og opvokset her, der elsker brun sovs og tarteletter, der elsker dansk julehygge, og som hepper på Danmark under EM i 2021, selv når de er i deres såkaldte ”hjemland”. For det gjorde jeg.«

Derudover modtog Tajma Mehic ifølge Kathrine Olldag i nat et svar på den klage, hun indgav i slutningen af november, da hendes ansøgning om permanent ophold i Danmark og et dansk statsborgerskab blev afvist. Vel og mærke noget før de 14 måneder, hun havde fået at vide, sagsbehandlingen ville tage, var ovre. Tajma Mehics sag er nu blevet genoptaget i Udlændingestyrelsen, da hun har fået medhold i sin klage.

