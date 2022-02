Panoramaudsigt og milliardsalg: Her er nogle af de byggeprojekter, Michael Mortensen bliver husket for

Michael Mortensen har sat sit præg på en lang rækker byer i Danmark. Her kan du se en udvalgt liste af flere af de byggerier, han har været med til at lave.

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Han var kun 13 år, da han stiftede sin første virksomhed. Siden blev ét firma til en lang række virksomheder med store millionoverskud, og med tiden fik han sat sit fysiske præg på byer rundt om i hele landet. Den nu afdøde erhvervsmand Michael Mortensen, der bl.a. var med til at grundlægge Casa og typehusfirmaerne Huscompagniet og Hybel, nåede frem til sin død som 49-årig at blive kendt som en entreprenør, der havde en finger med i et utal af byggeprojekter.

JP Horsens har herunder samlet et udpluk af en række af de største byggeprojekter, som Michael Mortensen var involveret i. Udover det fysiske univers af store byggerier, som han var med til at opføre, brugte han de seneste år også millioner af kroner af sin private formue på byudviklingprojekter i Horsens.

Han var bl.a. idémanden bag det kommende havnebad, som han skød omkring 10 mio. kr. ind i opførelsen af. Det fortalte han om til JP Horsens i slutningen af december. »Nogle gange er jeg f.eks. i København, og så ser jeg noget, som jeg synes, kunne være sjovt at have i Horsens. Havnebadet er et godt eksempel. Der tænkte jeg, at der kunne jeg bidrage med et eller andet - det får kommunen måske ikke stablet på benene, og jeg kan få vist dem, at jeg gerne vil være med til at realisere det. Så følger der bagefter en forpligtelse med, og den skal jeg selvfølgelig også nok gennemføre, selvom det var lidt mere bumlet på vejen, end jeg havde håbet på. Men det gør jo ikke projektet mindre interessant,« sagde han dengang.

Han købte sig også ind i AC Horsens, selvom fodbolden ikke rigtigt interesserede ham. I dag bærer klubbens stadion stadig navnet på Casa, som han var med til at grundlægge. »Når man har muligheden, har man også en pligt for at være med til at skabe nogle rammer, og i den her udstrækning kan jeg være med i en lille del af noget. Om det så er fodbold, der ikke interesserer mig synderligt, for at sige slet ikke, men det kan jeg jo se, at det gør for nogle andre,« sagde Michael Mortensen i interviewet med JP Horsens. Få herunder et overblik over nogle af de mest bemærkelsesværdige projekter, som Michael Mortensen var involveret i rundt om i Danmark. Casas hovedkontor, Geiserne og Pakhusene, Horsens

På havnetrekanten i Horsens Fjord finder man både Casas hovedkontor og 40 luksuslejligheder fordelt på de to bygninger, der hedder Geiserne, samt lejlighedskomplekset Pakhusene. Casas hovedkontor ligger i det tidligere pakhus, som nu er bevaringsværdigt. Huset er totalrenoveret med et åbent kontorlandskab og mødelokaler. Geiserne er henholdsvis 9 og 11 etager høje, og har 40 lejligheder med panoramaudsigt over havnen og byen. Ved siden af Geiserne ligger også pakhusene, som består af 53 lejelejligheder.

Casas hovedkontor ligger til venstre for de to bygninger, Geiserne. Til højre for dem ligger Pakhusene. Foto: Casa.

Casas hovedkontor er gennemrenoveret. Foto: Casa.

Lilli Gyldenkildes Torv og Buchwalds Bro, Horsens Casa stod fra 2018-2021 bag udviklingen af et helt nyt byområde i centrum af Horsens, nemlig Lilli Gyldenkildes Torv og Buchwalds Bro, som består af både butikker, parkering, samt almene og leje- og ejerboliger. Projektet blev indstillet til Procesprisen 2020 for at bruge Lean Construction-metoder i alle faser. Stedet er dog også blevet kritiseret for at være »Danmarks grimmeste byggeri«, men uagtet kritikken er projektet fortsat et af Casa’s største af slagsen.

Projektet ved Lilli Gyldenkildes Torv og Buchwalds Bro er et af de mere kritiserede. Foto: Casa.

Via University College og Innovationshuset Centralt i Horsens finder man byens højeste bygning, Innovationshuset, som tårner sig 16 etager og 68 meter op. Ved siden af ligger Via University Colleges campus, som rummer 25 forskellige uddannelser. Første spadestik blev taget i juni 2018, og Casa var projektudvikler og totalentreprenør. Stedet blev indviet i efteråret sidste år, hvor kronprinsesse Mary klippede snoren.

Innovationshuset er Horsens' højeste bygning. Foto: Casa

Skudehavnen, Vejle Skudehavnen er i alt 17.500 kvm almene og private lejligheder og rækkehuse bygget på en tidligere erhvervsgrund tæt på Vejle centrum og Vejle Fjord. Området er opdelt i tre delområder: Strandparken, Strandgaderne og Fjordhusene. I Strandparken er der 54 almene familieboliger, imens der i de resterende områder bliver 107 private boliger. Skudehavnen skal være færdig til 2022, men første spadestik blev taget i 2018, hvor Michael Mortensen fortsat var medejer af Casa.

Skudehavnen i Vejle er færdig senere i år. Foto: Casa.

Mediebyen, Aarhus Casa var totalentreprenør på opførslen af JP/Politikens nye hovedsæde i Aarhus, Mediebyen. Her ligger bl.a. hovedredaktionen for Jyllands-Posten. Huset har 400 kontorpladser, atriumgård, og tagterrasse, og byggeriet var særligt besværligt på grund af husets beliggenhed. Bl.a. foregik al kranarbejdet på en måde, så der ikke blev løftet ind over den nærliggende jernbanebro, og derudover kunne kranarbejdet kun udføres fra én side af byggeriet. Byggeriet blev tegnet af Henning Larsen Architects og den trapezformede bygning består i alt af 8.500 kvm. Prisen for byggeriet var omkring 200 mio. kr.

JP's nye domicil på havnen i Aarhus. Foto: Joachim Ladefoged

Sundmolen, København I 2019 stod Sundmolen i Københavns Nordhavn færdig efter lidt over tre års byggeri. I alt tre projekter, Sundmolehusene, CPH Porthouse og Copenhagen Square, som tilsammen udgør 23.000 kvm fordelt på 249 lejligheder. De færdige lejligheder blev solgt for over 1 mia. kr. Casa var totalentreprenør på hele projektet.

Boligerne i Sundmolen blev solgt for over 1 mia. kr. Foto: Casa.

AARhus, Aarhus Ø Michael Mortensen var sammen med Rune Kilden og Stine Hindby med til at udvikle boligbyggeret AARhus. De 255 unikke lejligheder i spidsen af Aarhus Ø er tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group. Bygningens form udgør to store AA’er. Til byggeriet hører også to forskellige slags huse: 20 fritliggende badehuse og 51 aktivitetshuse - sidstnævnte er integreret i byggeriets stueetage. En 323 kvadratmeter stor lejlighed i byggeriet blev i 2016 solgt for 19 mio. kr., den højeste pris nogensinde for en lejlighed i Danmark udenfor København.

Teatret Gruppe 38 er flyttet fra Mejlgade til et nyt teaterhus på Aarhus Ø, og den første teatersæson på den nye adresse er skudt i gang. Teatret Gruppe 38 er stadig det samme, men har fået mere plads til scenekunst ogpublikum. Det er tegnet af Bjarke Ingels Group og har to sale med plads til henholdsvis 140 og 50 tilskuere. De nye faciliteter åbner også for nye samarbejder, og der vil med tiden blive mulighed for at opleve både foredrag, koncerter, udstillinger mm. Foto: Stine Rasmussen

Jørgensens Hotel, Horsens Casa købte i 2008 Jørgensens Hotel på Søndergade i Horsens, en bygning der oprindeligt er opført i 1744. I 2018 tog selskabet så hul på en omfattende renovering til en værdi på omkring 100 mio. kr. Sidenhen genåbnede hotellet i 2020 under forpagtning af Claus Fribo og Mads Hylleholt Bøttger.

Restauranten på Jørgensens hotel i Horsens.

Du har netop læst JP Horsens Forhåbentlig er du tilfreds med kvaliteten af det indhold, du har læst. Hvis du vil vide mere om byen, så bliv abonnent på JP Horsens nu og støt produktionen af seriøs journalistik, som både er kritisk og kærlig. Vi er et uafhængigt, digitalt medie, som går tæt på de mest relevante dagsordener, mennesker og samtaler i Horsens – hver dag. Du finder os på www.jphorsens.dk