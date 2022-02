20-årig racerkører om Michael Mortensen: Han gav os chancen for at lykkes i en voldsomt krævende verden

Frederik Vesti var kun omkring 17 år, da han i 2019 underskrev en hovedsponsoraftale med typehusfirmaet Hybel.

Den unge racerkører, som i dag er 20 år, havde længe forsøgt at overtale den kendte erhvervsmand bag firmaet, Michael Mortensen, til at gå ind i motorsportsverdenen med et sponsorat.