Michael Mortensen hyldes på sociale medier: »Skulle jeg sendes i krig og smides ned bag fjendens linjer, skulle det klart være med dig«

Han er blevet kaldt »et overordentligt godt menneske,« en »sand entreprenør« og en »fantastisk visionær mand«.

Entreprenøren Michael Mortensen, der stod bag en lang række succesrige virksomheder, bliver hyldet på de sociale medier, efter at familien til den kendte erhvervsmand sent mandag aften meldte ud, at den 49-årige Casa-stifter er død.