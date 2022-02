Kan du forestille dig at bo i et hus på mindre end 40 kvadratmeter? I et hus, hvor køkken, stue og soveværelse typisk er samlet i ét rum?

De såkaldte »tiny houses« er de seneste år blevet ganske moderne i først USA og nu også i Danmark. Der bliver talt om en decideret bevægelse, der handler om at downsize, leve mere bæredygtigt og nøjes med mindre.