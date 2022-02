Han var serieiværksætter, entreprenør, bestyrelsesformand, familiefar og håndværker.

Og så blev han med årene kendt i medierne som »den ordblinde tømrer, der blev milliardær.«

Men for Michael Mortensen handlede det ikke kun om indtægter og udgifter. Han ville skabe »nogle fede steder at være« for de mennesker, der arbejdede for ham. Og dem var der mange af.