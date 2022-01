For et standardhus svarer det til en stigning på 162 kr. om måneden - 14 pct. mere end prisen pr. 1. januar i år.

Det oplyser Fjernvarme Horsens, der forsyner store dele af Horsens by og omegn.

Prisstigningerne træder i kraft pr. 1. maj.

Ifølge Fjernvarme Horsens er »situationen langtfra normaliseret og markederne er fortsat præget af usikkerhed, hvilket fører til høje og ustabile priser.«

Prisudviklingen på el, CO2-kvoter og naturgas ligger ifølge Fjernvarme Horsens over forudsætningerne i budgettet, som blev udarbejdet før de store prisstigninger.

Især december måned sidste år gav et »stort underskud.«

»I en sådan situation er der ikke andet at gøre end at hæve priserne, da varmeforsyningen drives efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere,« skriver Fjernvarme Horsens.