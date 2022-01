Surf & Ski frygtede vand i butikken – sådan gik det

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Butikken var ekstraordinært lukket søndag, der var kaldt folk på arbejde natten til mandag, og de var allieret med sandsække, sneskovle og vandstøvsuger. De var med andre ord ret forberedte på, at der ville komme vand i butikken Surf & Ski, som ligger i Nordøstpassagen tæt ved Horsens Marina. Det har de nemlig prøvet før.

Faktisk gik det meget godt med at holde vandet ude. For første gang havde de brugt sandsække, og det virkede. I hvert fald indtil vandstanden ramte 130 cm over sit normale niveau. Der var det slut med en tør butik, og fra ca. kl. 18 kom der mere og mere vand i butikken. Artiklen fortsætter under billedet.

Varerne fra de nederste hylder var fjernet inden det gik løs. Foto: Jacob Nikolajsen, Surf og Ski

»Det er vi vant til,« siger Jacob Nikolajsen, der arbejder i butikken, og som har været på arbejde det meste af natten for at tømme butikken for vand.

Omkring kl. 21 toppede vandstanden med ca. 30 cm i butikken – heldigvis havde de tømt butikken for varer på gulvet og de nederste hylder. En træls dag Bevæbnet med sneskovle fik de i løbet af nogle timer tømt butikken for vand. Derefter begyndte de at tørre gulvet, og det arbejde fortsatte mandag morgen, da butikken åbnede kl. 10 mandag. »Det er spildt arbejde, for man får jo ikke noget for det,« siger Jacob Nikolajsen. Arbejdet med at affugte butikken kommer til at fortsætte en uges tid, vurderer han.

Det var dog vigtigt for dem at have butikken oppe at køre igen hurtigst muligt. Lukkedagen søndag rammer ifølge Jacob Nikolajsen på et særlig kritisk tidspunkt. Det er lige nu højsæson for skiferier, og derfor er det også højsæson for Surf & Ski.

»Det var træls at være lukket i går, for det er travlt i øjeblikket. Vi kunne have haft mange kunder igennem på sådan en søndag,« siger han.

