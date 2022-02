30-årig siger, at han følte sig tvunget med til dødsoverfald: »De ville kidnappe min søn, hvis jeg ikke gjorde det«

Det var ikke meget, de fire tiltalte var enige om, da de onsdag skulle afgive forklaring i en sag, hvor de alle er tiltalt bl.a. for grov vold med døden til følge.

Den mest centrale uoverensstemmelse kom frem, da en 30-årig mand skulle afgive forklaring. Her fortalte han, at han var blevet truet til at tage med fra sin bopæl til Horsens for at »rulle« Tobias Jødal.