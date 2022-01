AC Horsens sælger Muamer Brajanac til Hobro IK

AC Horsens har solgt Muamer Brajanac til Hobro IK, og den fysisk stærke angriber skifter med øjeblikkelig virkning. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Muamer Brajanac prøvetrænede på Langmarksvej i oktober 2020, og få dage senere skrev han kontrakt med AC Horsens for resten af sæsonen. Senere blev kontrakten forlænget til 2023, men Brajanac formåede ikke for alvor at bide sig fast, og han tilbragte sidste halvår af 2021 på en lejeaftale i norske Aalesunds FK.

Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård glæder sig over, at der er fundet en god løsning for alle parter. »Muamer Brajanac er en rigtig god fyr og en dygtig fodboldspiller, men vi har stor konkurrence på holdet, og derfor er der lang vej til spilletid. Han er en hårdtarbejdende type, der vil passe godt ind i Hobro, og jeg er overbevist om, at det bliver et godt match. Vi ønsker Brajanac alt det bedste fremover,« siger Niels Erik Søndergård i pressemeddelelsen. Muamer Brajanac ser tilbage på en god tid på Langmarksvej.

»Jeg vil gerne sige tak for halvandet år med fede oplevelser på Casa Arena Horsens og fede stunder med mine holdkammerater. Tak til trænerstab og folk omkring klubben for at tage godt imod mig og for at have passet godt på mig,« siger Muamer Brajanac.