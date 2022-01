Gav klubben et særligt ry: AC Horsens ophæver kontrakten med indkast-specialist

Den seneste tid har man ikke set meget til ham i den gule trøje, men tidligere udnyttede AC Horsens til fulde, at Mikkel Mena Qvist er blandt landets bedste i én spidskompetence. De lange indkast.

Men nu har den 28-årige back kastet sit sidste indkast for klubben, da parterne er blevet enige om at ophæve kontrakten, så Mikkel Qvist frit kan finde en ny klub at spille for.