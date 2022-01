Horsens Kommune er Årets Ungdomskommune 2022

»Hvis man vil have en god og meningsfuld ungeinddragelse, så skal vi unge sidde med ved beslutningsbordet. Horsens Kommune har med handling vist, at de tager ungeinddragelsen alvorligt. De har skabt rammerne for, at unge ikke blot bliver hørt, men også får konkret indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen,« siger Christine Ravn Lund, forkvinde i DUF og del af dommerpanelet, i pressemeddelelsen.

Dommerpanelet har ifølge en pressemeddelelse fra DUF lagt vægt på, at Horsens Kommune i flere år har arbejde med og for unge, hvilket bl.a. viser sig i et velfungerende ungeråd, der bliver inddraget i flere af byrådets beslutninger, og som reelt har en mulighed for at præge byen og kommunen.

Hos Peter Sørensen, der fredag får overrakt prisen, vækker de rosende ord og kåringen glæde, for kommunen har været tæt på at stå øverst på skamlen ad flere omgange, men det er altid blevet til placeringerne lige under toppen, mens andre kommuner er løbet med æren.

»Unge ser typisk verden og dagligdagen fra et lidt andet synspunkt end generationerne, der er ældre end dem. Her er Horsens Kommune en stærk foregangskommune for, hvordan man ikke kun får unge inddraget i beslutningsprocesserne, men også hvordan ungdommens visioner kan føres til handling,« siger forkvinden.

Også han lægger vægt på arbejdet med at give de unge reel politisk indflydelse, men det er ikke det eneste, forklarer han.

»Samtidig har vi arbejdet målrettet på at skabe endnu bedre rammer for et stærkt og aktivt fritids- og foreningsliv for vores unge, ligesom vi gennem mange år har haft fokus på at gøre Horsens til en endnu stærkere studieby. Det betyder, at Horsens er blevet en kommune, hvor unge har masser af muligheder for uddannelse, job og medbestemmelse og ikke mindst for at dyrke fællesskaber,« siger han.

Borgmesteren sender desuden æren for prisen videre til de unge og deres store indsats for at gøre Horsens til en bedre kommune at være ung i.

Sidste år var det Faaborg-Midtfyn Kommune, der løb med sejren, og borgmesteren derfra, Hans Stavnsager (S), har derfor været en del af dommerpanelet, der foruden Christine Ravn Lund også tæller Maria Bruselius-Jensen, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning, og Mille Borgen Mikkelsen, forman for Danske Skoleelever.