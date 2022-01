26/01/2022 KL. 18:02

For abonnenter

Forlængede tidsfrister i børnesager vil give forældre »et mere retvisende billede« siger udvalgsformand

Det er ikke for at kunne nøle eller bruge længere tid, at tidsfristerne i en række børnesager nu bliver forlænget i Horsens Kommune. Det skal give et mere korrekt billede, siger formanden for Børne- og Dagtilbudsudvalget.