AC Horsens henter offensiv forstærkning i superligaklub

»Vi har i første omgang valgt at indgå en lejeaftale med OB om Moses Opondo, så vi ikke står med for lange forpligtelser til sommer, men hvis vi lykkes med vores ambition om at rykke op i 3F Superligaen, har vi mulighed for at købe en spiller med superliganiveau,« siger sports- og talentchef Niels Erik Søndergård.

Det har været en blandet succes for Moses Opondo, siden han kom til OB fra Vendsyssel FF i 2019.

I alt er det blevet til 3.413 minutter over 72 kampe for fynboerne. Det svarer til lidt over en halvegs spilletid per kamp. Blot fire mål og syv assists står han noteret for i blå-hvid-trøje.

Jagten på spilletid

Selv er han positivt stemt over chancen for mere spilletid.

»Jagten på spilletid har virkelig været i fokus for mit vedkommende i forhold til at finde en anden klub. Jens Berthel Askou er jo ikke helt ukendt for mig, og han er en kæmpe faktor for, at jeg gerne vil spille for AC Horsens,« siger Moses Opondo.