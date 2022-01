Dagens briefing: Fortov får kritik, salg til familiedynasti

Kommunen har afsat 10 mio. kr. til at reparere fortove over de kommende to år. Dagnæsallé er bl.a. ikke iblandt de udvalgte strækninger, og det er til stor frustration for en beboer på vejen. Samtidig overtager en kendt erhvervsfamilie nu et firma fra Horsens, der det seneste år har mere end fordoblet resultatet. Og så vil Martin Ravn undgå at skabe et nyt Lilli Gyldenkildes Torv i Godsbanekvarteret.