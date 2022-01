Der er gode nyheder at hente for Horsens Kommune i de seneste tal over smittetrykket i kommunen. Incidenstallet, der viser antallet af smittede per 100.000 indbyggere, er nemlig faldet til 1.663.

På landsplan er smittetallet dog steget igen. Fra 24.343 til 25.751 positive det seneste døgn.

Du kan dykke ned i tallene for Horsens Kommune herunder.