Selvom det er flere år siden, kan Julie Due Steffensen stadig se det hele for sig:

En opgang, der lugtede af sprut fra et diskotek, og en palæsal med uendeligt højt til loftet. Der var stuk med guld og små mønstrer. Lange, røde gardiner og fuldt belagt sildebensgulve.

Det var i det lokale, at hun for en del år siden dansede ballet med sine veninder i Horsens. Og i dag drømmer ofte om, at »der kommer en rigmand og sikre