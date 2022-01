Fire mænd fra Horsens- og Randers-området er varetægtsfængslet i sag om 226 kilo hash

Fire mænd sad onsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor de var sigtet for samlet 12 forskellige narko-relaterede forhold. Tre af mændene var sigtet for omfattende smugling, mens den fjerde, ifølge politiet, skulle have modtaget kokain på en parkeringsplads ved Østbirkhallen.

Alle fire er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. To af dem kærede afgørelsen til Vestre Landsret. Det oplyser politiet på Twitter.