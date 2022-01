»Det har været et kæmpe puslespil«: VIA vil oprette 130 nye studiepladser og åbne ny uddannelse i Horsens

Det sker, efter at regeringen har besluttet, at flere studiepladser skal flyttes væk fra de fire største byer i Danmark.

Det har været et kæmpe puslespil at få udfordringerne med at planlægge udflytning og nyetablering af studiepladser til at gå op

Men i den nye institutionsplan for 2022-2030 foreslår VIA at etablere i alt tre nye uddannelser i Horsens, der sammenlagt vil give 130 nye studiepladser på Campus Horsens, hvis planen bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Samtidig oplyser VIA i pressemeddelelsen, at professionshøjskolen vil »undersøge muligheden for at oprette en ny uddannelse« med titlen ’HR, teknologi og digitaliseringsledelse i Horsens.

»Det har været et kæmpe puslespil at få udfordringerne med at planlægge udflytning og nyetablering af studiepladser til at gå op, og det har på ingen måde været let,« siger prorektor Gitte Sommer Harrits i en pressemeddelelse.

Som JP Horsens beskrev i begyndelsen af december, betyder regeringens krav om bl.a. at sænke antallet af engelsksprogede uddannelser på landsplan, at VIA i Horsens må vinke farvel til seks uddannelser og over de kommende ca. fire år ca. 451 studiepladser i byen.

Det ene krav er, at 60 pct. af studiepladserne på de fire store velfærdsuddannelser skal placeres uden for Danmarks fire største byer, mens det andet krav betyder, at 5-10 pct. af studiepladserne på øvrige uddannelser flyttes ud af storbyerne. Kravene skal indfries senest i 2030.

Ifølge prorektor Gitte Sommer Harrits har VIA i forbindelse med ændringerne i uddannelsesudbuddene rundt om i landet været nødt til at vurdere placeringerne ud fra bl.a. arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og mangel på faggrupper som lærere, pædagoger og sygeplejersker i den østlige del af Region Midtjylland.

»Endnu et princip er, at vi ikke vil flytte fyldte studiepladser til tomme studiepladser og heller ikke etablere nye pladser på steder, som det ikke er realistisk at tiltrække studerende til. Det er også et princip i institutionsplanen, at VIA bevarer hele sin palet af uddannelser samt den brede geografiske dækning, som altid har været en del af VIAs dna, og som også de seneste år har bevirket, at vi har etableret hovedparten af nye studiepladser i provinsen,« forklarer Gitte Sommer Harrits i pressemeddelelsen.

Det er ikke kun i Horsens, at VIA har planer om at rykke rundt på uddannelser og studiepladser.

I Herning vil VIA bl.a. oprette en ny uddannelse til radiograf med ca. 30 studiepladser og flytte 30 studiepladser på design- og businessuddannelsen fra Aarhus til Herning.

I Viborg er VIA på vej til i 2023 at etablere en uddannelse til softwareingeniør med 30-80 studiepladser samt en ny uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator med 80 pladser, mens VIA i Randers vil forsøge at få flere studiepladser på pædagoguddannelsen og muligvis etablere en ny uddannelse til socialrådgiver.

Planen er tirsdag morgen blevet sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der skal godkende den.