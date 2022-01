AC Horsens-offensivspiller vender hjem til Island

Det bliver i klubben Valur, der i den seneste sæson sluttede som nummer fem i den bedste islandske række, at Agust Hlynsson skal forsøge at tilkæmpe sig flere spilleminutter, end han har fået i den seneste halvsæson, hvor det kun er blevet til 108 spilleminutter fordelt over fem kampe i 1. division.

Det har været småt med spilletid for AC Horsens’ islandske offensivspiller Agust Hlynsson i denne sæson. Derfor drager han nu hjem til island for en stund i jagten på mere spilletid.

Mere spilletid har han fået på det islandske U21-landshold, hvor han også kom på måltavlen mod Liechtenstein i november. Og udlejningen er bl.a. et forsøg på at holde fast i sin plads på landsholdet.

»Agust har en fantastisk indstilling og arbejder benhårdt for at blive endnu bedre, og han har fortjent mere spilletid, end vi kan tilbyde ham, men vi har en høj konkurrencesituation, og de spillere han konkurrerer med, har gjort det rigtig godt. Han har også brug for spilletid i forhold til at bevare sin plads på U21-landsholdet, og det kan han få i en af de store klubber i Island, så det er en god løsning for alle parter,« siger AC Horsens-træner Jens Berthel Askou i en pressemeddelelse.