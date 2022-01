Coronaudbrud rammer daginstitution: Stuer er slået sammen, og medarbejdere sendt hjem

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Det har været en hård december og en endnu hårdere januar for Daginstitution Vestbyen i Horsens. »Efter nytår har vi kunnet mærke det for alvor,« fortæller Syss Pedersen, dagtilbudsleder ved Daginstitution Vestbyen, der har flere pasningstilbud, bl.a. Vestbyens Børnehave og Vestbyens Vuggestue, som har 76 børn fordelt på seks stuer.

Det høje smittetryk i Danmark gør, at institutionen mangler »en hel del« medarbejdere pga. covid-19-relaterede sygemeldinger.

»Det giver de udfordringer, at når vi har mange medarbejdere på en enkelt stue, der er sygemeldt, så får vi en udfordring, når vi skal tage os godt og professionelt af vores børn,« siger Syss Pedersen. Hun understreger, at alle opgaver i institutionerne lige nu bliver løst, men at det ikke har været muligt at hyre vikarer eller andre ansatte ind på institutionerne.

»Det falder jo på et tidspunkt, hvor der også er rekrutteringsproblemer generelt, så det er svært at skaffe vikarer, og man skal tænke sig om ift. at få nye medarbejdere ind i huset,« siger hun. Syss Pedersen mener ikke, at hun er hårdere ramt af sygemeldinger end så mange andre institutioner. Flere løsninger Syss Pedersen har løst udfordringerne med det personale, hun har til rådighed. Det er dog ikke problemfrit, forklarer hun. »Udfordringen er at få dagen til at hænge sammen. Det har det i hvert fald været på nogle af stuerne. Vi har løst problemet, men vi skulle da tænke os grundigt om, og vi har også haft lidt høj puls indimellem,« siger Syss Pedersen. Derfor er nogle stuer blevet slået sammen for at tingene hænger bedre sammen.

En anden del af løsningen er forældrene. Flere forældre har haft mulighed for at passe børnene selv, og det har taget noget af trykket fra pædagogerne.

»Dem, der har haft mulighed for det, har selv taget stilling til - og det vil jeg gerne understrege, at de selv har taget stilling - at de måske i en vis grad, hvis de fx går hjemme på barsel, har valgt at holde deres barn hjemme,« siger Syss Pedersen. Kun enkelte børn har været smittet med covid-19, derudover ønsker hun ikke at oplyse, hvor mange ansatte, der er sygemeldt eller har været ramt af covid-19. Hvor længe kan det blive ved? »Det ved jeg sandelig ikke. Jeg håber da snart, at det vender.«

