Vidste du, at der stadig er spiselige svampe at finde i skovene nær Horsens i årets første måned? Eller vidste du, at de små fugle i haven har mindst lige så meget brug for, at du sætter vand ud til dem, når det er iskoldt udenfor?

Naturvejleder Thorke Østergaard guider til fem aktiviteter, du og din familie kan lave i naturen nær Horsens i januar.