50.000 kvm bliver til vild natur til gavn for insekter

Snart får insekterne ved Bygholm Bakker endnu mere plads at boltre sig på.

Et 50.000 kvm stort areal øst for boligområdet Bygholm Bakker vil nemlig blive udlagt til vild natur – til fordel insekter, som lever af pollen og nektar. I naturområdet skal der bl.a. være valmuer, kornblomster og klinte, og det vil skyde op til foråret.

»Vi arbejder på både små og store projekter, der skal give bedre vilkår for vores planter og insekter. Arealet i Bygholm Bakker er et af de store biodiversitetsprojekter, og det er selvfølgelig godt, når vi kan inddrage store sammenhængende områder til formålet. Arealet i Bygholm Bakker ligger tæt på sø og skov, og det giver både mad og boliger til insekterne, som dermed har rigtig gode levevilkår,« siger Malene Steen Simonsen, projektleder for biodiversitet i Horsens Kommune ifølge en pressemeddelelse.

Valmuer, kornblomster og græs vil til foråret skyde op på et arealet i Bygholm Bakker. Kort: Horsens Kommune



Projektet ved Bygholm Bakker indgår i Horsens Kommunes ambition om at blive Danmarks vildeste kommune.

Græsset skal slås to gange om året

På 37.000 af kvadratmeterne skal der stå vildengs-blomster. På de resterende 13.000 kvadratmeter skal der være græs, som vil blive slået 1-2 gange om året. Der vil blive udlagt stier mellem områderne, så det er muligt at gå rundt.

»Udover at det er til gavn for blomster og insekter, håber vi, at beboere i området og andre, der vil gå tur i området, vil nyde det og synes, det er spændende at følge med i det vilde og farverige område, som vil udvikle sig over tid. I de områder, hvor vi arbejder med vild natur, skaber vi en modsætning til de grønne græsplæner, vi har fremelsket mange steder, men hvor der ikke er føde til insekterne,« siger Malene Steen Simonsen.

Ifølge hende er området i Bygholm Bakker godt egnet til biodiversitet, fordi jorden i området indeholder en del sand frem for ler, og som derfor er mere næringsfattig. Det giver gode vilkår for de urter og blomster, der tiltrækker masser af insekter.

