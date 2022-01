Horsens sætter smitterekord: »Det er lidt et paradoks, for vi er egentlig ikke så bekymrede«

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Antallet af smittede i Horsens Kommune har den seneste tid bevæget sig den forkerte vej.

Onsdagens smitteopgørelse fra Statens Serum Institut viser, at kommunen har et incidenstal på 1.506 smittede per. 100.000 indbyggere den seneste uge. Det er det højeste målt i Horsens Kommune.

Positivprocenten er i dag 9,7 pct., og den er også blevet højere.

På trods af den rekordhøje smitte, så er det ikke noget, der volder særli