Stor nedbrydningsvirksomhed finder de gamle genbrugsdyder frem igen: »For 50 år siden solgte man næsten alle materialerne«

Som en følge af den stigende klimabevidsthed har handlen med genbrugsvarer kronede dage. Brugt tøj, sko og møbler bliver handlet i stort antal, og også i byggebranchen er der sat gang i en bevægelse.

Faktisk er det en bevægelse, der på sin vis peger tilbage i tiden.

»For 50 år siden solgte man næsten alle materialerne. Dengang betalte min farfar, der startede virksomheden, for at rive et hus ned, for så kunne han sælge materialerne derfra, og de