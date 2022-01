Fare for kortslutning: Løvbjerg tilbagekalder vare

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Har man hang til selskabelig hyggemad, har man muligvis investeret i en raclette, som er en form for elektrisk bordgrill.

En version af den, som produceres af virksomheden Nedis, hedder »Gourmet / Raclette set« og forhandles i Løvbjerg, men har man købt den, opfordres man nu til at returnere den i butikken og få pengene tilbage.

Det skriver Løvbjerg på sin Facebook-side.

Nedis har således fundet en teknisk fejl på racletten, som kan forårsage en kortslutning. Derfor har producenten valgt at stoppe salget af den og tilbagekalde alle de i forvejen solgte varer.