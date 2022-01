Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

En 33-årig mand fra Horsens-området fortyder formentlig, at han søndag morgen satte sig bag rattet i sin bil.

Forinden tyder det på, at han havde indtaget euforiserende stoffer. I hvert fald var det den mistanke, en politipatrulje havde, da den valgte at standse ham på Stationsvej i Hatting.

Betjentenes mistanke blev forstærket ved nærmere eftersyn, og derfor blev den 33-årige sigtet for kørsel under påvirkning, og en blodprøve skal vise de nøjagtige forhold.

Men historien stopper lang fra der. For det viste sig ved samme lejlighed, at manden også kørte bilen i sin frakendelsestid, efter at han tidligere har fået frakendt retten til at køre bil.

I bilen fandt betjentene desuden nogle stjålne nummerplader, en kniv og nogle tyvekoster fra et indbrud.

Alt i alt løb det altså op i ikke mindre end fem sigtelser, som den 33-årige mand nu har hængende over hovedet.