Mig & Horsens: Anette Due Laursen ved godt, at politik ikke altid er nemt, og at alle har en holdning. Men hun mener, at der mangler støtte til byens pressede institutioner

Anette Due Laursen vil gerne have kvinder til at blive mere ambitiøse.

»Vi siger ikke, at alle skal være topchefer, men vi vil gerne have kvinder til at tage ansvar for deres egen karriere,« sagde den 40-årige iværksætter til JP Horsens i slutningen af september.

Hun står sammen med forretningspartneren Maja Lundgaard Leth bag The Penthouse i Horsens, der er et kontorfællesskab for selvstændige og et erhvervsnetværk kun for kvinder