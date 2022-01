08/01/2022 KL. 16:30

Ægtepar vil dele ud af formuen i ny fond: »Nu river vi plastret af én gang for alle«

For et halvt år siden solgte erhvervsmanden Per Hansen sine sidste ejerandele i entreprenørvirksomheden Casa A/S, som han var med til at stifte. Det har polstret familiens formue, og nu vil han sammen med sin hustru, Janni Hansen, dele ud af pengene til almennyttige formål.