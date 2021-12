Jens Berthel Askou tror på oprykning for AC Horsens

Med kun en sejr i de første fire kampe i sæsonen fik AC Horsens langt fra en drømmestart i jagten på oprykning til Superligaen. I sensommeren tog det tid at omstille sig til livet i førstedivision, men alligevel er der et klart mål forude.

For det skal ende med oprykning på Langmarksvej i foråret, hvor cheftræner Jens Berthel Askou sammen med sin stab og spillertrup arbejder hårdt hver dag på træningsbanen, og forud for den sidste halvdel af sæsonen ligger AC Horsens nummer fire i 1.division – henholdsvis fire og seks point fra de to oprykningspladser.

– Vi har stor tro på det. Det afgørende bliver, at vi fastholder vores niveau fra slutningen af efteråret, samt at vi bliver endnu bedre til det, vi skal være gode til.

Hvor store chancer har I så for at rykke op?

– Det er sådan et rigtig journalistspørgsmål. Hvis jeg kunne regne det ud, så ville det være let. For så kunne jeg hente ham og ham, og så er der lige pludselig 100% chancer for at vi rykker op. Men vi tror på det. Vi havde et stort hul efter de første tre kampe, og de hold der ligger over os fik alle en god start. Så det tog længere tid, end vi havde håbet på, at ligne det hold, vi gerne vil være. Men vi har skiftet halvdelen af truppen ud og solgt store profiler, og så har vi været uheldige med skader i starten hos nøglepersoner. Men vi sluttede godt af og tror på det, siger Jens Berthel Askou til campo.dk.

Arkivfoto.

Netop udskiftningen i spillertruppen efter nedrykningen fra Superligaen har været en grundig proces, hvor også flere dygtige og erfarne spillere som Tonny Brochmann, Anders K. Jacobsen og Aron Sigurdarson blandt andre er kommet ind, og derfor forventer cheftræneren heller ikke den store aktivitet i det forestående transfervindue.

– Nej, vi har allerede en god trup, og det er også nogen gange et spørgsmål om at give tingene mere tid. Det kunne vi se i efteråret, at når tingene får tid, så bliver det godt. Det er klart, hvis der er en spiller eller to, der kan løfte os, så kan det godt være, vi skal hente noget. Men det er ikke fordi, vi skal skifte en masse ud. Vi skal holde fast, på det vi har, og gøre det endnu stærkere, slår Askou fast.

Sådan skal AC Horsens spille:

Gennem flere år i Superligaen blev ‘Den Gule Fare’ kendt for at være det hold, som var umulige at spille imod, og det hold man altid slog sig på.

Bag taktikken lå grundig forberedelse på standardsituationer og en evne til straffe selv de små fejl hos modstanderen. Og det står der ikke til at blive lavet markant om på.

Læs også AC Horsens køber 20-årigt AGF-talent efter succesfuldt lejeophold

– Vi skal holde fast i det, vi traditionelt set er gode til i Horsens. Og det er, at vi er et fysisk hold, man slår sig på. Vi skal være aggressive og dygtige i vores presspil. Vi skal være gode til at forsvare os. Vi skal lægge til på vores omstillingspil og hurtige angrebsspil, så vi ikke kun åbner modstanderne på andenbolde, der dumper ned, men så vi også bliver bedre til at kontrollere angrebsspil og flytte rundt på modstanderen. Et stærkt fysisk udtryk er for os også høj fart og tempo i vores spil og ikke kun dueller. Og dette har vi haft meget mere fokus på både i dagligdagen men også i rekrutteringsprocessen end tidligere, siger Jens Berthel Askou før opstartstræningen i det nye år, der samler alle spillerne den 5. januar.

– Vi behøver ikke være det hold i rækken, der har bolden mest, for i tilfældet af oprykning, som vi satser stærkt på, så er det alligevel ikke det, vi bliver i stand til i Superligaen. Det kræver meget mere tid og anderledes baneforhold, end vi har til rådighed.

Og netop Superliga-niveau og kampen om en af de to oprykningspladser bliver allerede testet fra starten af forårssæsonen, hvor AC møder rækkens nummer et og to. Først møder AC Horsens Hvidovre på hjemmebane den 27. februar, hvorefter Helsingør venter på udebane ugen efter.

Denne artikel er leveret til JP Horsens af campo.dk