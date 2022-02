Bartenderen anbefaler: Her er tre cocktails til genåbningen

Ingredienser:

5 cl amaretto

2 cl sukker sirup

3 cl citronsaft

2 cl æggehvide

Fremgangsmåde:

Hæld alle ingredienser i en shaker uden is og ryst i 15-20 sekunder. Tilsæt derefter is og ryst igen 15-20 sekunder. Server over is i et rocks-glas.