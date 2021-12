Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Er du også til nemme løsninger, når sulten sætter ind den 1. januar?

Og regner du med, at din krop måske vil føles lidt slatten, når du vågner op efter nytårsaften og er pænt træt af dig selv over, at du ikke kunne overholde din egen regel med at drikke et glas vand for hvert glas vin?

Orker du bare ikke de helt store armbevægelser i køkkenet dagen derpå?

Så fortvivl ej. Madbloggeren Marlene Barlach