Incidenstallet i Horsens stiger i dag til 1.029 smittede pr. 100.000 borgere. Det svarer til, at 970 personer er blevet testet positiv over de seneste syv dage.

I går var incidenstallet i kommunen 974.

Der er det seneste døgn registreret 23.228 nye coronatilfælde i Danmark. Det er ny smitterekord i landet.

Antallet af indlagte stiger med 9 til 675, oplyser Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut skriver dog, at det høje antal smittede kan skyldes en højere testaktivitet i dagene lige efter jul.

