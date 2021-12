Stærkt omdiskuteret omfartsvej vedtaget: 70,3 mio. kr. skal sikre, at DSV bliver i Horsens

For halvandet år siden købte logistikfirmaet DSV 500.000 kvm. jord af Horsens Kommune til at etablere et nyt, kæmpestort logistikcenter - iflg. DSV selv faktisk det største i Europa med én lejer - i erhvervsområdet Vega vest for Horsens. Som en del af den aftale forpligtede Horsens Kommune sig til at etablere en omfartsvej, således at DSV’s mange lastbiler ikke skulle ad Ny Silkeborgvej mod motorvejen.

Hvor præcis, stregerne til den nye omfartsvej skulle trækkes på land