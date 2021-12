Sigtet for spirituskørsel natten til anden juledag

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Sydøstjyllands Politi stoppede natten til anden juledag en spirituspåvirket bilist i Horsens.

Episoden skete kl. 01.44 på Rådmandsvej, da politiets patrulje stoppede en bilist.

Bilisten virkede påvirket af alkohol, og derfor blev hans promille målt. Den var højere end det tilladte, og han blev sigtet for spirituskørsel.

Bilisten var en mand fra Horsens på 37 år.

Kontrol hele december

Siden starten af december har politiets julespirituskontrol været i gang. Alle weekender inkl. fredage har politiets indsats mod spirituskontroller været intensiveret.

Politiet gennemfører også spirituskontroller første og anden juledag, da begge dage for mange indebærer julefrokost med familien, lyder det fra politiet.

Ved den tilsvarende julespirituskontrol i 2020 blev 432 bilister sigtet for at køre alkoholpåvirket. Derudover blev der registeret 143 trafikulykker, hvor alkohol kan have været en medvirkende årsag.

»Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre,« siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter ifølge en pressemeddelelse.