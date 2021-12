Dansk og svensk virksomhed danner parløb i nyt byggeprojekt i Horsens

Nørrestrand i Horsens er omdrejningspunktet for et nyt byggeri med 144 lejligheder.

Det er det silkeborgensiske ejendomsselskab Birch Ejendomme og den svenske ejendomsudvikler Alma Property Partners, der er gået sammen om at bygge det nye ejendomskompleks i den nordlige del af Horsens.

Byggeriet i Horsens kommer til at brede sig over 10.700 kvm, og det første spadestik skal efter planen allerede fortages i begyndelsen af 2022, skriver de to virksomheder i en pressemeddelelse.

Nørrestrand er et område i stærk udvikling. Det er planen, at området skal bebygges i otte etaper. Etape 1-4 har Birch Ejendomme allerede stået for. Det er der kommet 450 rækkehuse og lejligheder ud af.

Det nye byggeprojekt skal efter planen udgøre etape 5 og 6.

»Projektet i Horsens har en attraktiv beliggenhed omgivet af smuk natur i rolige omgivelser og er tæt på bymidten og nem for pendlere med hurtig adgang til E45,« skriver Birch Ejendomme og Alma Property Partners i pressemeddelelsen.